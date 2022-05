Publicado hace 23 minutos por filemon314 a laopiniondemalaga.es

El 'Wonder of the Seas' es el crucero más grande del mundo. Este barco mide 64 metros de ancho y 362 metros de eslora. Pesa 236.857 toneladas y tiene capacidad para alojar a unos 7.000 pasajeros, además cuenta con una tripulación de 2.300 personas.El barco de 362 metros de eslora, atraca en la ciudad durante diez horas y con 4.000 pasajeros a bordo; siendo esta la primera escala en Europa.