¿Cómo de difícil es rechazar una oferta de compra de 23.000 millones de dólares? Esta pregunta la puede responder Assaf Rappaport, cofundador y director ejecutivo de la startup de ciberseguridad Wiz, que ha dicho no a una propuesta de Google que valoraba su compañía con esa cantidad. "Es difícil decir no a ofertas como estas", escribe Assaf Rappaport en un memorando enviado a los empleados de Wiz al que ha tenido acceso CNBC. Según esta fuente, no se trataría de un problema de dinero. El principal escollo al que se enfrentaba una operación de