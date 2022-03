Publicado hace 6 meses por viajeroWeb a publico.es

"No reconozco al colectivo LGTBI"; "No hay que colectivizar a las personas". Son las respuestas del diputado de Vox en el Parlament Catalán Ignacio Garriga durante una entrevista con Gemma Nierga. A la pregunta de si desde Vox creían que había que proteger al colectivo LGTBI, Garriga salió con esta ocurrencia de no reconocer colectivos