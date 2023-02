Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a thestar.com

La masa aérea ártica ya está afectando el este y el sur de Ontario, junto con Quebec, y se espera que también llegue a los Marítimos. Las temperaturas nocturnas podrían alcanzar los -22 C, con el frío del viento más como -30 C durante la noche, lo que lo convierte en el aire más frío que la ciudad ha experimentado en cuatro años. El aeropuerto de Pearson el 31 de enero de 2019, registró una temperatura de -22,6 C.