Cuando un Volkswagen Golf "se quema a lo bonzo", surgen las preguntas. No es que sea común. De hecho, es calificado por todas las fuentes como un “caso aislado”, pero no deja de sorprender el hecho de que un Golf se haya quemado de forma espontánea y que tanto el perito como la marca no se pongan de acuerdo en los motivos que llevaron al coche a esa situación tan extraña. La aseguradora insiste en que la culpa no es del conductor ni de una mala praxis por parte del propietario.