Según un estudio publicado en la revista PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), la masa de agua estratosférica global aumentó un 10 % en relación con los niveles climatológicos nórmales. Los investigadores, todos ellos de la Universidad de Harvard, de la Ingeniería de Ciencias Aplicadas (SEAS en inglés) y de la Universidad de Maryland, descubrieron en meses posteriores que la inyección de vapor de agua y de dióxido de azufre había cambiado mucho más que el clima a corto plazo.