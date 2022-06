Publicado hace 8 minutos por tropezon a eldiario.es

Toneladas de residuos del Polo Químico pegadas a las viviendas de un barrio humilde de Huelva, la barriada de Pérez Cubillas, hacen a los vecinos que pueden abandonar el lugar en el que han crecido. “He visto crecer las balsas, metro a metro, y ya está bien. Huelen, y mucho, a algo fuerte que no sé definir. No sabemos si será verdad o no lo del cáncer, pero en cada portal hay alguien enfermo”, dice un vecino. A Fertiberia, la empresa dueña, le han aprobado un plan que consistirá en echar encima un metro de tierra para crear "un pulmón verde"