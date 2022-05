Visité un sexshop trans, queer, vegano y feminista y descubrí que mi manera de follar es tóxica

Publicado hace 3 años por --574639-- a codigonuevo.com

Estoy en Berlin, una de las ciudades más cosmopolitas y abiertas de Europa. Como hace bastante frío, por no decir que me estoy congelando, el plan de contemplar las maravillas de uno de los sexshops más alternativo de la capital alemana me seduce bastante. "A ver si así entro rápido en calor", pienso. Inmediatamente tras cruzar las puertas del local me encuentro con una pared decorada con arneses, una estantería llena de dildos de todos los formatos y un mural con dibujos de vaginas llenas de diversidad.