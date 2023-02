Publicado hace 50 minutos por ChanVader a relevo.com

A menudo, Virginia Torrecilla vuelve al 11 de marzo de 2020. Fue el último día en el que se sintió futbolista. "No te imaginas cuántas veces he pensado en ese partido, en ese España - Inglaterra de la SheBelievesCup. El cáncer me pilló en mi mejor momento". Es su clavo ardiendo. Al que se agarra cuando se acuerda de la 'otra Virginia' y sueña con vivirla de nuevo. Ese lugar al que todos volvemos en un momento de bajón, el que nos saca un "¡joder, qué feliz era!".