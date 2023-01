Publicado hace 1 hora por dips a laopiniondemurcia.es

"Me quedé bloqueado, solo me decían que me iban a matar", relata el hombre que sufrió una agresión sexual en Cabezo de Torres: la jueza ha mandado a prisión a los dos presuntos atacantes. Los jóvenes O. B. y M. B., detenidos por violar a un hombre en una casa okupa de Cabezo de Torres, están ya en prisión provisional, donde los mandó ayer la titular del Juzgado de Instrucción N.º 5 de Murcia, en funciones de guardia, indican fuentes judiciales. En su declaración, los dos sujetos negaron la agresión sexual y llegaron a decir que su víctima, un..