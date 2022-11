Villarejo eludió desde 2014 denunciar que Zaplana escondía 10 millones en Suiza

Publicado hace 36 minutos por karakol a levante-emv.com

José Manuel Villarejo supo casi dos años antes de que la jueza abriera en noviembre de 2015 el caso Erial que el expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana escondía 10 millones de euros en Suiza. El ex mando policial, que estaba destinado en la dirección adjunta operativa (DAO) de la Policía, no solo no abrió una investigación, sin que promovió que su socio Adrián de la Joya, el considerado por la Agencia Tributaria como el “facilitador de negocios” de la Jet-set, mantuviera una reunión para tratar de llegar a un acuerdo con él.