El español saldrá primero debido a la penalización que sufre Max Verstappen, que empezará decimocuarto. La incógnita es saber si habrá o no una gran remontada del neerlandés. La singular paradoja ante el Gran Premio de Bélgica para Carlos Sainz y Ferrari: salir desde la pole, pero con la certeza de que el decimoquinto te va a ganar la carrera. "Todavía me sorprende esta diferencia con Max, y esa gran diferencia con Red Bull que me hace preguntarme qué va a suceder mañana en carrera".