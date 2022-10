Publicado hace 18 minutos por Medula_inguinal a nbclosangeles.com

Chad Towersey graba en Orange Couty un Audi SUV con solo tres llantas y el maletero abierto soltando chispas provenientes del rotor del freno delantero derecho del vehículo mientras raspaba el asfalto. La conductora parecía no darse cuenta del estado del vehículo. La mujer no fue arrestada, aunque la policía dice que el asunto sigue bajo investigación. Se realizó una prueba de sobriedad, pero la policía dijo que no tenía pruebas suficientes para detenerla.