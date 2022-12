La vida sin rencor de Margo Pool, la mujer que inspiró ‘’

Publicado hace 2 horas por MiguelDeUnamano a elpais.com

Rodrigo Sorogoyen se inspiró en su última película en la viuda de Martin Verfondern, muerto a manos de su vecino Juan Carlos en Santoalla. La holandesa es la última habitante de la aldea gallega y no planea marcharse jamás. No bajó de su montaña para ir al cine a ver el largometraje, sino que apareció en su casa el director con la peli bajo el brazo. Allí, en Santoalla do Monte. la mujer conmueve por su falta de rencor, su paz y su fuerza para seguir sosteniendo ella sola el proyecto de vida natural que construyó con su espos.