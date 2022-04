Vida nómada de un escalador de élite

Publicado hace 1 hora por JimmyTM a elpais.com

Jorge Díaz Rullo intenta el segundo 9c de la historia, máxima dificultad alcanzada, mientras vive en una furgoneta: “Soy un escalador profesional y para venir de donde vengo creo que tengo bastantes ayudas. Hay escaladores españoles que a mi juicio son muy buenos o pueden estar en la élite mundial y que no tienen ningún apoyo. Aún así, yo, a veces siento que no tengo la suficiente ayuda. Hay viajes y proyectos que no puedo cumplir porque no me lo puedo permitir”, adelanta Jorge, que estudió C. del Deporte y piensa formarse como nutricionista.