Víctor Francos, secretario de Estado de Deportes de España y presidente del Consejo Superior de Deportes de España

Francos dice que la conducta de Rubiales ha dañado la imagen del país, justo cuando intenta ganar una oferta conjunta para albergar la Copa Mundial masculina 2030. "Los deportes españoles no ofrecieron una buena imagen en lo que respecta a sus líderes", dijo Francos a The Associated Press en una entrevista telefónica desde Madrid. "Todo el mundo sabe que la actitud que tuvo (Rubiales) ese día es inaceptable", dijo Francos. "Tendremos que ver si es la cara pública adecuada" para liderar esta oferta para España.