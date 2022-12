Las víctimas invisibles de las guerras de Putin

Publicado hace 1 hora por serenades a lamarea.com

Ayer murió uno de los bebés que conocisteis. Parecía que estaba tirando adelante y, de repente, colapsó. Estaba muy deshidratado. Nos los traen muy tarde. Como no están delgados, hay madres que tardan mucho en darse cuenta de que están graves. Y otras no tienen dinero para pagar el transporte para venir aquí. No veíamos tantos casos así de graves desde hace muchos años. Estoy muy cansada. Aminata Coulilsaly lleva atendidos una quincena de bebés y todavía le queda, al menos, otra decena antes de poder hacer un descanso. Apoyada por tres asisten