Viceprimera ministra: Rusia tiene suficientes existencias de trigo sarraceno y azúcar para todos (en)

Viceprimera ministra: Rusia tiene suficientes existencias de trigo sarraceno y azúcar para todos

La viceprimera ministra rusa, Viktoria Abramchenko, ha pedido a los rusos que no entren en pánico y no compren azúcar y trigo sarraceno en grandes cantidades, ya que hay suficientes existencias de estos productos en el país para todos. Tampoco hay requisitos previos para la escasez de otros productos. "Al igual que en 2020, quiero tranquilizar a nuestros ciudadanos: somos completamente autosuficientes tanto en azúcar como en trigo sarraceno. No hay necesidad de entrar en pánico y comprar estos productos. Hay suficiente para todos", dijo…