La vicepresidenta Yolanda Díaz asegura que el techo de gasto aprobado no contempla un incremento en Defensa

epe.es

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha dejado caer que los Presupuestos Generales del Estado no incluirán el aumento en Defensa que prometió el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Según ha explicado la también ministra de Trabajo, en el techo de gasto que aprobó el Consejo de Ministros a principios de verano no se contempla el incremento de gasto militar. "Lo que va a haber son Presupuestos y como saben en el techo de gasto que hemos negociado no estaba el incremento de Defensa". Con esta contundencia se pronunció Díaz.