Vía libre a la inversión de 1.200 millones de euros en Mercedes tras el sí de la plantilla al preacuerdo

Los trabajadores de Mercedes Vitoria han apoyado, con un 57%, el preacuerdo del convenio alcanzado por la dirección de la empresa y CCOO, UGT, Ekintza y PIM en el referéndum en el que el "no" ha tenido un respaldo del 43%. Se incluye una paga única no consolidable de 500 euros a la firma del convenio y también, correspondiente a 2021, una paga única no consolidable de 4.000 euros.De cara a 2022 se plantea un incremento consolidado de un 6% y, de 2023 a 2026 un 2,25%, con una paga más de 1000€ cada año. Habrá 400 nuevos contratos indefinidos