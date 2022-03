Publicado hace 1 año por --526496-- a infobae.com

De acuerdo con un artículo publicado por The New York Post, los varones han demostrado menos predisposición que las mujeres a usar máscaras faciales, especialmente en los distritos en los que éstas no son obligatorias. El artículo se basa en un estudio co-escrito por investigadores de la Universidad Middlesex de Londres, en el Reino Unido, y el Instituto de Investigación de Ciencias Matemáticas en Berkeley, California. Esto, dicen los autores, sugiere que hacer que las máscaras sean obligatorias “tiene un efecto mayor en los hombres".