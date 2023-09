"A ver si me toca la Primitiva y puedo echarle un chorrito de aceite de oliva a la tostada"

Publicado hace 6 minutos por nereira a publico.es

Poner en marcha la freidora, el nuevo símbolo de estatus económico.La escalada del precio del aceite de oliva no se detiene y este producto supera ya los 10 euros el litro, algo impensable hace no mucho. Mientras que los consumidores ya están pensando en freír los huevos con saliva, como decía el gran Chiquito de la Calzada, las organizaciones agrarias lamentan que esta subida no esté repercutiendo en los productores. "Estoy contento, me han aprobado el préstamo para cambiarle el aceite de oliva a la freidora".