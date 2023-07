A la venta una isla española por 300.000 euros: se puede llegar a pie desde una playa

Publicado hace 1 hora por Larpeirán a elconfidencial.com

Se trata de la isla do Santo do Mar o San Clemente, y tal y como se puede observar en el portal inmobiliario "Pontevedra Terrenos", entre las ofertas de fincas o viviendas, este islote se vende por nada más y nada menos que 300.000 euros. Es un terreno de unos 3.000 metros cuadrados cuyo suelo está protegido, por lo que no es urbanizable. No obstante, cuenta con una pequeña edificación en ruinas de unos 40 metros.