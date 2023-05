El veneno inoculado en Mestalla en los años setenta se paga muy caro hoy (cat)

Publicado hace 1 hora por candonga1 a vilaweb.cat

La historia es conocida de sobra y no hace falta que la vuelva a contar. Yo tengo por algún sitio el escudo del Valencia que me gustaba llevar de niño y allí no hay ningún azul artificial, inventado, que tape las letras del nombre, sino cuatro barras poderosas en rojo y amarillo por debajo del nombre grabado en blanco , como únicos colores, representativos de la ciudad y del país a la vez.