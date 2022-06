Varapalo de Bruselas al sector energético español con la aprobación íntegra del tope al gas

Publicado hace 25 minutos por Espadacuatro a elperiodicodelaenergia.com

Gran parte del sector eléctrico español esperaba algún tipo de letra pequeña que los protegiera de alguna forma frente a esta medida. Prácticamente había pasado un mes, y la aprobación no llegaba. Todo indicaba que habría algún cambio. “Eso espero”, me comentaba un alto cargo de una eléctrica. “Más nos vale”, me decía otro directivo del sector energético español.