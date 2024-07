A usted le quieren hurtar 2.328 euros

Publicado hace 10 minutos por Ovidio a libertaddigital.com

A estas alturas, como voy para viejo, me permito pensar que si mis compatriotas del resto de España resultan ser lo bastante idiotas como para permitir que me regalen esos 2.328 euros extra (no puedo renunciar a ejercer de catalán, aunque sea a efectos administrativos), la culpa sólo será suya. Yo creo que más clarito, agua.