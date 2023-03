UP dispara contra el PSOE: "Se alían con PP y Vox para que nos pregunten si cerramos bien las piernas"

Publicado hace 1 hora por PacificadorGeneracional a elconfidencial.com

Guerra total entre PSOE y UP. El debate de toma en consideración de la modificación propuesta por el PSOE para la ley del "solo sí es sí" ha desatado una auténtica batalla en el seno del Ejecutivo. Desde el PSOE se ha defendido contundentemente que la norma no está funcionando. Pero UP no se ha quedado atrás acusando al PSOE: "Se alían con PP y Vox para que vuelvan a preguntarnos si cerramos bien las piernas. Quieren que vuelva a ser normal que nuestro novio nos penetre mientras dormimos"...