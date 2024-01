Publicado hace 1 hora por susalment a eldiario.es

Para hablar de la devolución a Marruecos que sufrió en agosto de 2021, Abdelhakim Zerrad repite la misma frase una y otra vez, como si dos años después aún no llegase a entender cómo España le dejó de repente al otro lado de la frontera de Ceuta tras pasar dos meses en la ciudad: “Nadie me preguntó si quería volver; nadie me dijo lo que iban a hacer”. Cuando lo metieron en un furgón junto a 14 adolescentes marroquíes como él, creyó que sería trasladado a otro centro. Hasta que, desde la ventanilla, identificó el puesto fronterizo del Tarajal, y