Uno de cada cuatro trabajadores quiere cambiar de empleo en el próximo año

Una encuesta de Simple Lógica para elDiario.es muestra que el 25% de la población quiere o tiene pensado cambiar de empleo, una cifra que escala hasta el 42 entre los menores de 34 años.Los deseos de un cambio no se corresponden con que finalmente se produzca. 91,3% cree que es poco probable cambiar de empresa o profesión. Y es que no todo el que quiere cambiar de empresa lo puede hacer. En España, no ha habido una gran dimisión, como dicen que sucede en EEUU y evidencian los datos. Un 19% quiere cambiar de profesión, pero solo el 8% lo hace.