El último 12 de Octubre. Por Francisco Bendala Ayuso

Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a ntvespana.com

Si Dios no lo remedia, y Dios no suele remediar lo que los hombres no merecen que se remedie porque no sólo no hacen nada para ello, sino que se empecinan en no poner de su parte lo necesario para remediarlo, este 12 de Octubre será el último. Es decir, la última vez que se celebre el día de la Raza, la Hispanidad y la secular existencia de España como nación y como pueblo. Porque, si Dios no lo remedia, y la verdad es que no merecemos que lo remedie, España va a dejar de existir; si es que ya no lo ha hecho hace tiempo.