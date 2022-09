Publicado hace 1 hora por doyou a xarxatic.com

Miguel Soler, Secretario de Educación de la Comunidad Valenciana, ha enviado una la carta a los centros educativos. Hay un párrafo de lectura imprescindible. Dice textualmente que "NO LE IMPORTA LA IDONEIDAD O NO PEDAGÓGICA DE LOS ÁMBITOS". Lo que le importa es iniciar el curso sea como sea. Lo de los ámbitos jamás ha sido una decisión consensuada, ni planificada, ni con respaldo en investigaciones o experiencias educativas. Al señor Miguel Soler, Secretario Autonómico de Educación, no le importa el aprendizaje del alumnado. Lo acaba de reco...