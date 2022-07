"La UE se está saboteando con las sanciones petroleras rusas", advierte Khodorkovsky

Publicado hace 1 hora por Connect a politico.eu

El ex-oligarca ruso estuvo preso 10 años por las críticas a Putin. No entiende como la UE aplicó sanciones a Rusia sin haber buscado antes proveedores de petróleo y gas. Esto no solo obliga a firmar contratos de urgencia, sino que está afectando gravemente a la economía europea, y no a la de Rusia. “¿Cuánto ha perdido Occidente en ingresos por las sanciones? ¿100 mil millones, 200 mil millones? Si Ucrania hubiera obtenido al menos 50 mil millones en armas en lugar de 10 mil millones igual tendríamos otra situación.