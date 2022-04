La UE emplaza a China a presionar a Putin para acabar con la guerra en Ucrania: “No puede cerrar los ojos”

Publicado hace 1 hora por nereira a eldiarioar.com

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, describió a la reunión como “sobria”. “La equidistancia no es suficiente. Hemos expresado claramente visiones opuestas, no es un asunto europeo, es un asunto global. Es una guerra. Son visiones opuestas, y hemos tenido una conversación franca y abierta. Pero esperamos que China asuma sus responsabilidades, sólo hay cinco miembros del Consejo de Seguridad permanente, y puede influir en que Rusia se retire. Y, al menos, si China no apoya las sanciones, al menos que no las entorpezca.