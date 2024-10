Publicado hace 1 hora por Hombre_de_Estado a 20minutos.es

La UE dió hoy su visto bueno definitivo a la directiva europea sobre trabajadores de plataformas, para evitar la proliferación de falsos autónomos y mejorar sus condiciones y derechos laborales. Los Estados deberán establecer "presunción legal" de empleo: si hay disputa, corresponderá a la plataforma, no al trabajador, demostrar que no existe una relación laboral. Garantiza que los trabajadores no pueden ser despedidos por decisión de un algoritmo. Protege la privacidad de empleados, al prohibir que procesen ciertos tipos de datos personales.