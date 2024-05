Publicado hace 1 hora por Lord_Cromwell a gagadget.com

Los recién adoptados Reglamentos nº 51 y nº 53 amplían la lista de productos de doble uso prohibidos para la prenda, incluidos los drones y las cámaras termográficas. La lista de mercancías prohibidas incluye varios tipos de vehículos aéreos no tripulados, dispositivos no visuales, cuadricópteros, etc. Las nuevas normas entrarán en vigor el 4 de mayo, por lo que ya no será posible llevar este tipo de mercancías a los establecimientos correspondientes.