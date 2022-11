Publicado hace 17 minutos por Espadacuatro a sonar21.com

Al observar algunas de las reacciones de pánico ante la decisión de Rusia de redesplegar sus fuerzas desde la orilla occidental del Dniéper, abandonando la ciudad de Kherson, a la orilla oriental, finalmente me di cuenta de cuántas personas en todo el mundo están juzgando la guerra en Ucrania como un episodio de la programa de éxito, Got Talent. GOT TALENT es un fenómeno global y se ha producido en más de 100 países, incluida Ucrania .