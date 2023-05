Ucrania denuncia a 236 deportistas que se han marchado del país y no han vuelto

Publicado hace 1 hora por Connect a insidethegames.biz

De diferentes deportes, especialmente fútbol, aprovecharon permisos de salida del país para no volver. Así lo ha denunciado el Ministerio de Deportes de Ucrania, que ha publicado la lista de los 236 atletas que no han vuelto. En la lista se encuentran nombres como Mykhailo Mudryk, que se mudó al Chelsea en enero tras haber pagado una suma histórica al Shakhtar Donetsk. Otros juegan en Chipre, Azerbayán, etc. Los deportistas se defienden asegurando que sus ligas no han acabado y que han gritado "Gloria a Ucrania" públicamente en sus redes.