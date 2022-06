Turquía regala un dron a Lituania para Ucrania [ING]

Publicado hace 1 hora por nikon3500 a bloomberg.com

La empresa turca que fabrica los drones aéreos de combate no tripulados utilizados por Ucrania para luchar contra las fuerzas rusas dio a un grupo lituano de crowdfunding uno gratis después de que la campaña recaudara 5,9 millones de euros (6,32 millones de dólares) en sólo tres días. Baykar Tech, el fabricante del avión no tripulado Bayraktar, dijo que renunciaría a la cuota por la compra del avión no tripulado TB2 y pidió que los fondos se utilizaran para ayuda humanitaria o de reconstrucción en Ucrania.