Turkmenistán prohíbe el uso de la palabra coronavirus

Los medios independientes al discurso oficial ofrecido por esta dictadura centroasiática señalan que desde el Gobierno se están ocultando cifras de contagiados y se ha prohibido hablar sobre la pandemia, bajo el riesgo de poder ser detenido si se hace. Si no se habla de ello, no existe. Esa es la consigna ofrecida por las autoridades turcomanas para que la epidemia no preocupe en Turkmenistán. Oficialmente en este país hay 0 casos registrados, aunque las sospechas conducen a que, al igual que sus vecinos que registran centenares o miles de caso