Los jueces tunecinos iniciaron una huelga en rechazo al despido de 57 colegas por parte del presidente Kaïs Said. La acción llevada a cabo por Said supone un duro golpe contra los inicios de la democracia en el país. En Túnez, el temor por el establecimiento de un gobierno autoritario se ha incrementado durante los últimos meses debido a las acciones del presidente Kaïs Said.