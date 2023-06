El tuit incendiario de Bertrand Ndongo, activista de Vox, sobre Rosalía: "Payasa"

Publicado hace 34 minutos por Verdaderofalso a mundodeportivo.com

"He venido porque Lewis (Hamilton) me ha invitado, y estoy aquí apoyándole, con muchas ganas de verle ya en acción", afirmaba la artista. La respuesta no gustó a algunos usuarios de Twitter, entre ellos el propio Bertrand Ndongo. El activista de Vox citó el vídeo de la entrevista y lo utilizó para tildar a Rosalía de "payasa". "La payasa de Rosalía en su línea. Gran Premio de Fórmula 1 en España y la muy tonta acude para apoyar a 'Luís'. Más tonta imposible", escribía Ndongo en Twitter.