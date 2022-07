Publicado hace 50 minutos por tiopio a thedailybeast.com

Tucker Carlson adoptó un curioso enfoque el martes al cuestionar la influencia de George Soros, el filántropo de origen húngaro, en los asuntos estadounidenses. "¿Por qué", preguntó Carlson, "se permite que un multimillonario nacido en el extranjero cambie la esencia de nuestro país?". Carlson, por supuesto, es empleado de Rupert Murdoch, el multimillonario magnate de los medios de comunicación nacido en Australia que también es dueño de The Wall Street Journal y del New York Post. Murdoch es el presidente de Fox Corporation, que incluye no