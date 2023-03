El TSXG resuelve que la Xunta no puede suspender los contratos de sustitutos durante las vacaciones de las guarderías

Publicado hace 1 hora por filemon314 a galiciapress.es

Los magistrados han cuestionado "la legalidad" de incluir esta cláusula "de manera masiva e individual" en todos los contratos, "que no cabe amparar en libertad de pacto al efectuar a derecho necesario, adhesiva y no consensuada por los trabajadores". Además, el TSXG hace suyos los argumentos de un escrito de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tras evaluar el caso de una trabajadora de una escuela infantil autonómica al que se le denegó la prestación por desempleo porque no se le computó su suspensión del contrato en el mes de agosto.