El juicio contra el ex presidente del parlamento, Roger Torrent , y los demás miembros independentistas de la mesa del parlamento de la legislatura, está en la cuerda floja. El TSJC ha emitido una nota de prensa en la que reconoce que no tiene magistrados disponibles para el 5, 6 y 7 de octubre, días en los que está previsto que se haga. También juzgarán al ex vicepresidente Josep Costa y los ex secretarios Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado .