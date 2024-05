Publicado hace 23 minutos por Verdaderofalso a gaceta.es

Trump fue sorprendentemente prudente en su respuesta, aunque no hace falta ser Sherlock Holmes para leer entre líneas: «No quiero meter a nuestro país en problemas, así que no responderé», dijo después de que le preguntaran quién estaba detrás de la explosión del gasoducto. «Pero puedo decirte quién no fue: no fue Rusia», añadió inmediatamente. «No responderé la pregunta porque no quiero que nuestro país se hunda más de lo que ya está«, continuó Trump. «Me niego a decirlo porque quiero que nuestro país quede limpio».