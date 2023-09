Trump se negó a usar la máscarilla COVID porque le difuminaba el maquillaje, según un ex asesora (en)

Publicado hace 1 hora por tiopio a nypost.com

El expresidente Donald Trump se negó a llevar mascarilla en plena pandemia de COVID porque le difuminaba el maquillaje, según afirma una antigua ayudante. Trump tomó la decisión de renunciar a las mascarillas mientras visitaba una fábrica de Honeywell que producía los codiciados productos en mayo de 2020, según Cassidy Hutchinson, ex ayudante del entonces jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, en su nuevo libro, "Enough". Ella escribió que el ex presidente optó por usar una mascarilla blanca para el acto, y preguntó a los…