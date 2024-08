Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a thehill.com

Donald Trump Jr., el hijo del expresidente Trump, le dijo al presentador de radio conservador Glenn Beck que está a favor de que el candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy Jr. tome una posición en una nueva administración de Trump para que pueda tomar una agencia gubernamental y "dinamitarla". "Me encantó la idea, me encanta la idea de darle algún tipo de papel en algún tipo de entidad importante de tres letras o lo que sea y dejarlo dinamitar", dijo Trump en "The Glenn Beck Program".”Creo que eso es lo que necesitamos”