Trump insinúa que el FBI pudo “plantar” evidencias en la redada de Mar-a-Lago

“Los del FBI no dejaron a nadie, incluso a mis abogados estar cerca de las áreas investigadas, querían estar solos, sin testigos que vieran lo que estaban haciendo, tomando o, esperemos que no, ‘plantando’. ¿Por qué insistieron tanto en que nadie los vigilara, en que todos salieran? Obama y Clinton nunca fueron ‘allanados’, ¡a pesar de las grandes disputas!”, dijo Trump en su plataforma Truth Social. La acusación es un elemento más de una teoría de conspiración de la derecha que no tiene ninguna base en evidencias que valga la pena creer