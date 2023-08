Trump infló su patrimonio neto en hasta US$ 2.200 millones en un año, señala la Fiscalía de Nueva York

Publicado hace 10 minutos por tiopio a cnnespanol.cnn.com

Donald Trump infló su patrimonio neto en hasta US$ 2.200 millones en un año, señalaron funcionarios de la oficina de la fiscal general de Nueva York como parte de la demanda civil por fraude contra el expresidente, sus hijos adultos y la Organización Trump. La oficina de la fiscal dijo que durante un período de 10 años, al corregir los estados financieros de Trump por supuestas valoraciones erróneas, se "reduce el patrimonio neto del señor Trump entre un 17% y un 39% cada año, o entre US$ 812 millones y US$ 2.200 millones, dependiendo del año"…