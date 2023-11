Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a lapoliticaonline.com

Pendiente de los resultados en el país más austral del continente americano, Musk reaccionó rápido y agregó: "Prosperity is ahead for Argentina" -"Hay prosperidad para la Argentina". El dueño de Tesla, X y SpaceX ya había expresado su simpatía por Milei hace algunas semanas cuando opinó en la red social que le pertenece que su ascenso al poder "sería un gran cambio". Trump salió a felicitar a Milei. "MAKE ARGENTINA GREAT AGAIN!" (¡HAGAMOS A ARGENTINA GRANDE OTRA VEZ!)